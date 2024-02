Latitante da 6 anni con 11 alias | ha portato via i bimbi alla madre che picchiava quando era incinta Rintracciato a Bolzano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) FERMO - Aveva fatto perdere le sue tracce da circa sei, il quarantenne marocchino ricercato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violazione della legge sugli...

(Adnkronos) – Negli anni 2000 era stato un personaggio di spicco della Sacra Corona Unita. Pur dovendo scontare oltre 20 anni di prigione per reati ... (periodicodaily)

Negli anni 2000 era stato un personaggio di spicco della Sacra Corona Unita, catturato in un supermercato di Torvaianica un pregiudicato leccese ... (sbircialanotizia)

Pomezia, 14 dicembre 2023 – Doveva scontare oltre 20 anni di prigione per mafia, ma è stato beccato a fare la spesa in un supermercato di ... (ilfaroonline)

E' stata condannata a 13 anni e 8 mesi con rito abbreviato dal gup di Palermo, Lorena Lanceri, con l'accusa di concorso esterno in associazione ... ()

TERNI - Le coltellate e le sprangate nei boschi di Marmore di un anno e mezzo fa portano a processo due marocchini di 27 e 26 anni. Il primo è accusato di tentato omicidio ...A Bolzano un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver maltrattato la moglie, anche quando era incinta. Era latitante da sei anni ...FERMO - Aveva fatto perdere le sue tracce da circa sei anni, il quarantenne marocchino ricercato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violazione della legge ...