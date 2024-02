Latina Parcheggi in centro | illustrato in commissione lo studio condotto per il Pums

Guai a chiamarle semplicemente "zone 30" e non "isole ambientali". Dove non sono previsti solo limiti di velocità a 30 chilometri orari, ma carreggiate più ...La tensostruttura per gli eventi sportivi, in sostituzione del PalaBianchini chiuso per ristrutturazione, sorgerà in Q4 accanto al costruendo campo outdoor. Le commissioni Sport e ...Nella giornata di ieri, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, hanno controllato, sulla Tangenziale di Napoli, un pullman noleggiato da un istituto comprensivo di ...