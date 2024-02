Latina | isola pedonale nel centro storico | “Progetto in fase avanzata di elaborazione”

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Allo scadere dei termini dell’ultima proroga in scadenza il 31 gennaio 2024 l’Amministrazione comunale ha deciso di fissare nel termine improrogabile di sessanta giorni la data ultima di presentazione del nuovodell’nel, che non può continuare ad essere quella che è stata finora. “Il nostro– spiegano il sindaco Matilde Celentano e i capigruppo dei partiti di maggioranza – è già indida parte degli uffici comunali e prevede una perimetrazione, un nuovo arredo degli spazi, l’individuazione di sistemi di compensazione per attenuare i disagi di residenti del, oltre a una serie di modifiche ...

Scaduta l’ultima proroga in scadenza il 31 gennaio 2024 sul mantenimento dell’isola pedonale in centro a Latina, l’amministrazione comunale ha deciso di… rinviare la decisione e fissare «nel termine i ...LATINA – Cinque anni di reclusione, è la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Latina, Simona Sergio, nei confronti di Procolo Di Bonito, il titolare dell’omonima azienda agricola di Borgo ...L'Avana, 31 gen (Prensa Latina) La scrittrice afroamericana Alice Walker ha ricevuto oggi a Cuba, con decreto presidenziale, la medaglia Haydeé Santamaría, in un incontro svoltosi nella Casa de las Am ...