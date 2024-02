L’associazione La Fra compie 50 anni e si regala una nuova casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Avanti tutta con i lavori di ristrutturazione del vecchio edificio di via Litta 51 a Lainate e nuove iniziative per raccogliere fondi a sostegno del progetto La nostraLa Fra, che si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, nell’anno in cui festeggia i cinquant’di fondazione, siunaaperta al territorio e organizza anche per il mese di febbraio due appuntamenti. Domenica 4 febbraio alle 15, la compagnia teatrale I sempr’alegher porterà in scena una brillante commedia teatrale: La vita de tutti i di’, rappresentazione in tre atti, anche in dialetto. L’appuntamento è nel cineteatro dell’oratorio san GiovBosco in via Redipuglia. Sabato 17 febbraio alle 21 ci sarà il concerto benefico di raccolta fondi a ...