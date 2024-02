Lascio il pallone | vado nei vigneti» Faragò saluta il Como e si ritira | Troppo dolore per gli infortuni Non riuscivo neppure a camminare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Mola ?annuncio è “social“: "Il mio fisico è diventato l’avversario da battere:il calcio, mi dedicherò ai". E’ la sintesi del lungo “post“ con cui Paolo, difensore del, ha annunciato alcuni giorni fa il suo ritiro a soli 30 anni per dedicarsi alla sua cantina. "Ora mi aspetta una nuova sfida". Tanti, troppihanno spinto l’ex giocatore di Novara, Cagliari, Bologna e Lecce (e dal 2022 in riva al lago dopo aver conquistato la massima serie con i giallorossi salentini realizzando pure un gol nel big match col Pisa), con diverse presenze nelle nazionali giovanili e l’oro conquistato alle Universiadi di Gwangju, nel 2015, ad appendere le scarpe al chiodo per dedicarsi a tempo pieno alla sua azienda vinicola. Acciacchi che hanno condizionato il rendimento di ...