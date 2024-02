L’ARBITRO Ghersini dirige Spezia-Catanzaro sabato al ’Picco’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il match tra loe il, in programmaal ‘Picco’ (ore 14), sarà arbitrato dal 38enne Davidedella sezione di Genova. Ben venti le gare dellodirette dalligure, per un bilancio di solo sei vittorie bianche, ben undici sconfitte e tre pareggi. Nell’attuale campionato ha arbitrato la sfida del Tombolato tra le Aquile e il Cittadella (4 a 1 per i veneti) dove non sono mancate le proteste della truppa aquilotta in occasione del raddoppio dei locali, allorquando non è stato ravvisato un fallo netto di Pittarello su Nikolaou. Una circostanza che ha portato anche all’espulsione di mister D’Angelo. Gli assistenti di gara saranno Edoardo Raspollini di Livorno e Andrea Niedda di Ozieri, quarto ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno. Al Var vi sarà ...