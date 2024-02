L’annuncio tanto atteso | il 9 settembre a Caserta il concerto de ‘Il Volo’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano CAPOLAVORO (Epic Records/Sony Music Italy), IL VOLO annuncia oggi TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO. 15 imperdibili appuntamenti estivi – prodotti da Friends & Partners – nelle più suggestive venue d’Italia, che si concluderanno lunedì 9. IL VOLO si esibirà in Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di, nell’ambito della IX edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. in partenariato con il Comune di. Il trio più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di ...