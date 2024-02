L’amore per le ferrovie ’corre’ sulla Porrettana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) PISTOIA Il gruppo fermodellistico "La" rinnova la propria sede di Piteccio, con una grande festa condivisa con appassionati di treni eprovenienti da tutta la Toscana e non solo. L’inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio di sabato, ha visto l’apertura al pubblico di un ambiente completamente rinnovato al primo piano della sede. Un luogo un tempo abitato dal capostazione di Piteccio e che adesso diventa parte integrante della sede del Gfp. "Il nostro gruppo – racconta Paolo Pieratti, vicepresidente dell’associazione – si è trasferito alla sede di Piteccio già nel 2006. Fino adesso, però, la nostra attività si è svolta esclusivamente al piano terra. Con l’apertura degli spazi al primo piano avremo finalmente un’area apposita per la nostra ricca biblioteca ed uno spazio per conferenze e presentazioni che presto metteremo a ...