L’accusa del Senato Usa | | Social pericolosi E Zuckerberg si scusa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "I vostri prodotti uccidono", "avete le mani sporche di sangue". Iri Usa attaccano pesantemente gli amministratori delegati di Meta (Facebook, Instagram), X, TikTok, Snap e Discord torchiandoli in un’audizione alla commissione giustizia sui rischi delle piattaformeper i bambini e gli adolescenti. "Stanno distruggendo vite umane e minacciando la democrazia. Queste aziende vanno domate e il peggio deve ancora venire", ha accusato ilre repubblicano della South Carolina Lindsey Graham riferendosi a Big Tech. Parole accolte dagli applausi di decine di genitori con le foto dei loro bambini morti o traumatizzati dai. Messo in imbarazzo, il ceo di Meta Marksi è rivolto alle famiglie e ha chiesto. "Mi dispiace per tutto quello che avete dovuto ...