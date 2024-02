La storia e la memoria | Ricordare la Shoah e passare il testimone alle nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) di Rossella Conte FIRENZE "Giusti. I Giusti sono coloro che si oppongono al genocidio, all’antisemitismo e all’indifferenza, trasmettendo l’idea di responsabilità del singolo". Ha la voce ferma Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo, la foresta dei Giusti, organizzazione no profit che svolge la sua attività a livello internazionale. E’ intervenuto ieri nel corso della seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana, organizzata in occasione del Giorno della, presso ille italiano di Auschwitz, in via Giannotti a Firenze. Come ha ricordato in apertura il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, "era un impegno che ci eravamo presi: celebrare questa seduta, ogni anno, in un luogo simbolico della nostra regione". Mazzeo ha voluto rivolgere un saluto particolare a Renzo Montini, classe 1928, fiorentino del ...