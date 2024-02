La staffetta della Fiaccola giunge all’IC Piedimonte Matese 2-Castello

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti LaPace” prosegue il cammino nella Città di. Mercoledì 31 Gennaio dopo la prima tappa presso l’Istituto Comprensivo “N.Ventriglia” il passaggio di consegna alla sede del vicino Istituto Comprensivo “2-“, dove ad accogliere l’arrivoportata adagli alunniVentriglia, la Dirigente scolastica Michela Visone. Quindi la cerimonia di consegna con l’invocazione di Pace per l’Ucraina e la Russia, per il medio oriente tra Israele e Palestina e per il mondo intero, pronunciata dalla Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio, alla ...

Avezzano. Buona la prima per la categoria Ragazzi della squadra Pinguino Nuoto di Avezzano, impegnata in questi giorni a Riccione ...A cinque mesi dai Giochi in programma in Francia, chi sono gli italiani in gara dal 2 al 18 febbraio 2024 ai Mondiali di Doha per vincere o puntare ...Si attendono l'11 febbraio quasi 7mila runner, mille dei quali provenienti da 50 nazioni. Romeo&Giulietta Run Half Marathon a Verona ...