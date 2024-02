La segretaria del dottore spacciava in Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Approfittava del suo lavoro diin uno studio medico di Milano per procurare sostanze stupefacenti da mandare nel suo Paese d’origine. Una donnadi 48 anni è stata arrestata ieri mattina dai carabinieri del Nas per i reati di cessione di stupefacenti, truffa aggravata e tentata truffa aggravata, dopo essere stata scoperta a esportare all’estero diversi medicinali tra cui il Tramadolo, molecola recentemente inserita nella tabella degli stupefacenti e più comunemente conosciuta come "droga del combattente" per via degli effetti euforici che provoca. La donna, assunta comenello studio di un medico di medicina generale, si serviva di ricette false che aveva modo di procurarsi sul posto di lavoro. A quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm Daniela Bartolucci, la 48enne aveva la disponibilità delle ...