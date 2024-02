La rivelazione di Francesca Michielin | “Mi hanno tolto un rene | ecco cos’è successo quando stavo male”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La celebre cantante e conduttrice di X Factor,, ha recentemente rivelato un capitolo difficile della sua vita personale. Durante un’intervista con Alessandro Cattelan nel programma “Stasera C’è Cattelan”ha condiviso la sua esperienza di aver subito l’asportazione di unnell’estate del 2020. La situazione si era delineata ad agosto dello stesso anno,fu costretta a cancellare due concerti a causa di problemi di salute non specificati all’epoca. L’intervento chirurgico, descritto come particolarmente invasivo, aveva poi portato alla cancellazione di tutte le date del suo tour estivo. Questa serie di eventi aveva generato grande preoccupazione tra i fan, che fino a poco tempo fa erano all’oscuro delle reali condizioni di salute della ...

Francesca Sofia Noviello e quella rivelazione che (non) ti aspetti… Nei giorni scorsi la compagna di Valentino Rossi è stata ospite a Mamma ... (isaechia)

Dopo aver annunciato in passato qualche problema di salute, Francesca Michielin ha svelato cosa abbia avuto e l'importante intervento subito. Ospite di ...Ospite di Stasera C'è Cattelan, Francesca Michielin ha parlato per la prima volta del problema di salute che, la scorsa estate, l'ha costretta ad annullare il tour. La cantante si è sottoposta a ...Enrico Mentana ha fatto una scoperta incredibile: ecco che cosa ha rivelato il conduttore e giornalista in diretta.