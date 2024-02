La ricetta di Bertolaso Più medici | meno attese e “sanità di vicinato“ | Ecco soldi e assunzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Soluzioni per la carenza didi famiglia, lotta alle liste d’attesa, rapporto sempre più stretto con il territorio. Offriremo servizi all’altezza di una provincia così vivace, i brianzoli sono i cittadini più attivi e più energici d’Italia, le loro imprese un esempio per tutto il Paese. Sarà così anche per la". Guidopromette uno scatto in avanti dell’offerta pubblica. Al Binario 7 l’assessore regionale al Welfare ha presentato i nuovi direttori generali di Ats, Michele Brait; San Gerardo, Silvano Casazza (per lui una riconferma) e Carlo Tersalvi di Asst Brianza a tutto il mondo che ruota attorno alla salute: sindaci, istituzioni,di famiglia, farmacisti, sindacati, no profit. L’assessore conosce da vicino la realtà: "Vimercate è uno degli ospedali più moderni d’Europa", "a Desio ...