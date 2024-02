La revisione al bus è scaduta | scolaresca pontina resta a piedi durante la gita scolastica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Una disavventura spiacevole quanto fastidiosa quella capitata ad unadi un istituto di Itri mentre andava ina Napoli. Il pullman sul quale viaggiavano è stato fatto oggetto di un controllo sulla tangenziale da parte della polizia stradale di Fuorigrotta; i poliziotti hanno riscontrato che al mezzo non era stata fatta la previstaperiodica. Per questi motivi il conducente dell’autobus, che avrebbe dovuto accompagnare laal teatro San Carlo di Napoli, è stato multato per l’omessadi validità ad ottobre dello scorso anno, e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Lae i professori, invece, sono stati costretti ad interrompere momentaneamente il viaggio ...