La protesta dei trattori | a Bruxelles statua abbattuta | petardi e roghi in piazza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono stati almeno 1300 idegli agricoltori di vari paesi dell’Unione europea che hanno invaso il 1 febbraio le strade diin concomitanza con lo svolgimento del Consiglio europeo. Obiettivo:re contro le politiche Ue sul Green Deal e le nuove normative in materia agricola. Da quest’anno scatta l’obbligo di tenere incolto il 4% dei terreni seminati sopra i 10 ettari. A questo si aggiunge il caro-prezzi del carburante, in particolare del gasolio; il diffondersi della carne sintetica e dei cibi a base cellulare. La crescita delle importazioni da paesi come l’Ucraina e non solo. Ma anche l’aumento delle tasse e l’introduzione nel mercato comune delle farine di insetti. Cominciate ormai da diversi giorni, le proteste hanno raggiunto, cuore dell’Europa politica. In Belgio la ...