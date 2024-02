La protesta degli agricoltori entra a Milano | i trattori arrivano sotto al Pirellone | “Costi di produzione insostenibili | la politica intervenga”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Alessandro, 26 anni, è un agricoltore di Gaggiano, nell’hinterland milanese. La sua famiglia coltiva la terra da quattro generazioni, ma lui non vuole essere l’ultimo. “Idisono diventatiper noi e idi vendita dei cereali sono troppo bassi – racconta al Fatto.it – così si favoriscono i grandi produttori e non i piccoli, se va avanti così dovrò smettere”. Per questo si è unito alladeiche da lunedì ha trovato la sua base milanese nelle aree vicino al casello di Melegnano. Giorno e notte. Giovedì pomeriggio una decina disi sono messi in marcia per raggiungere il centro di. Alla guida deic’è l’ultima generazione di, poco più ...