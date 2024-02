La Promessa anticipazioni settimanali dal 5 al 9 febbraio | Martina vuole sbarazzarsi di Beatriz

La Promessa , anticipazioni 1 febbraio : Martina si troverà nei guai per un clamoroso arrivo alla tenuta, a cui non riuscirà a porre rimedio. Maria ... (anticipazionitv)

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà ...La promessa anticipazioni 1 febbraio: Martina sconvolta dall’arrivo di Beatriz Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere ..."Viola come il mare 2", la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi arriva in onda prima su Mediaset Infinity. Ad annunciarlo è Pier Silvio Berlusconi ...