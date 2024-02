La prima uscita pubblica di Pozzolo dopo lo sparo di Capodanno | qualche smorfia e l' assoluto silenzio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A un mese esatto da quella maledetta notte di San Silvestro, il deputato di Fratelli d'Italia Emanueleha fatto la suaessere ritornato alla Camera dei deputati. È stato raggiunto dai cronisti fuori al Bar Giolitti, che lo hanno inseguito lungo tutto il percorso che porta dal famoso bar fino a via del Corso, la via principale per lo shopping di Roma. Il "capannino" di giornalisti lo ha avvolto per una decina di minuti, salutandolo all'incrocio di via del Tritone. "Pistolero!", ha gridatopassante che si trovava all'esterno del locale. Il deputato è stato sospeso da Fratelli d'Italiasettimana fa e oggi ha avuto un incontro con i provibiri della Camera. Alla domanda su come fosse andata l'accoglienza da parte dei ...