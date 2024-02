La pittura incontra la letteratura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Torna al Binario 7 di Monza il format proposto da Simona Bartolena (nella foto), storica dell’arte e dall’attore Alessandro Pazzi, “I dialoghi dell’arte“. I due professionisti uniscono le loro competenze e approfondiscono il rapporto che lega laallae viceversa. Si comincia oggi alle 20.30 con il primo dei quattro appuntamenti in calendario, dedicato a Franz Kafka, “Tra espressionismo e surrealtà: la visione allucinata di Kafka in relazione alle arti visive“. Ingresso gratuito. Come di consueto le letture dei più noti testi dello scrittore condotte da Alessandro Pazzi si alternano al racconto di storia dell’arte di Simona Bartolena. Insieme racconteranno il percorso dell’autore e la visione allucinata di Kafka in relazione alle arti visive. Kafka è uno dei maggiori rappresentanti di una fertile stagione della ...