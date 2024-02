La persona più lontana dalle idee di Ilaria Salis? Il papà Roberto Sul suo account X liberal di destra | pro-Orban e anti-ideologia green

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A leggere i suoi commenti dall’“X” una delle persone più lontanediera proprio suoche oggi si batte come un leone nella speranza di portare la figlia in Italia togliendola alla dura carcerazione ungherese. Sì, perchési era pure schierato nel settembre 2022 a favore di Viktor, difendendolo dagli attacchi politici rivolti anche ai leader che in Italia erano in rapporti di amicizia con lui: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La difesa dicontro le sanzioni alla Russia Il 16 settembre 2022 infatticommentava un video di Giuseppe Conte che attaccava Meloni e Salvini per l’appoggio ...