La Pantera vuole affidarsi all’Astrologo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oggi a Milano, in occasione della chiusura del mercato di riparazione e domenica al "Porta Elisa", per lo scontro diretto con la Spal, si giocano "partite" fondamentali per il presente e per il futuro della Lucchese. In ballo ci sono: da una parte le ultime operazioni di mercato, sia in entrata che per quanto riguarda i rinnovi dei calciatori in scadenza di contratto a giugno; dall’altra tre punti importantissimi per risalire la china di una classifica attualmente "grigia". Partiamo dal mercato. Da giorni si parlava di un probabile arrivo del ventenne Gioielli del Napoli, capitano della "Primavera" partenopea, ma sembra che siano sorti dei problemi e che, ieri, a Milano, gli emissari rossoneri abbiano virato su Andrea Astrologo, centrocampista romano di 22 anni, il cui cartellino è di proprietà del Bari. Sarebbe il terzo "ritocco", dopo quelli di Fazzi e Disanto. A chiusura delle ...