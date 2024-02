La ‘mente’ del cuore Ingegneri e fisici accanto ai chirurghi per salvare un battito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Immaginate un bambino con una sola settimana di vita. Potrebbe stare tutto dentro le vostre mani. Lì, sotto la pelle delicata e le ossa appena formate del suo petto, unche batte, un’anima che vuole vivere. Unpiccolo come una noce che ha bisogno di cure speciali, di un’operazione salvavita che pochi ospedali al mondo possono fare. Fra queste pochissime eccellenze al mondo c’è l’Ospedale deldi Monasterio. Ma come si può arrivare a quel piccolo? Per farlo serve un filo di Arianna, una mappa tridimensionale di quelgrande come una noce, perfetta in ogni minima parte, fino al millesimo di millimetro, perché una volta raggiunto non si può sbagliare nulla. Una missione che qui è possibile grazie all’eccellenza sanitaria, certo, ma anche a una missione che mette al centro ...