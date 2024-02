La madre uccisa e il bacio del Papa Il perdono ha il sorriso di Alessandro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Due famiglie reggiane, entrambe sconvolte da una morte violenta, si ritrovano assieme in udienza daFrancesco, pronte a concedere un impensabile. È stato un mercoledì mattina commovente quello vissuto dalla comunità emiliana scesa in Vaticano per consegnare la ’Tovaglia del’, realizzata dall’associazione Reggio Ricama. Assieme ai tanti volontari, infatti, c’erano i testimoni di cosa significhi intimamente quella parola:. Le foto di Juana Cecilia Loayza Hazana, vittima di un femminicidio brutale nel novembre del 2021, e di Emanuele Iori, travolto in scooter da un ventenne ubriaco nell’ottobre 2023, sono state benedette da Francesco, che poi le ha restituite ai famigliari. Mentre i figli di Juana Cecilia ed Emanuele hanno consegnato un disegno al, che ha restituito ...