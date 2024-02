La madre di Gaia dice grazie ai benefattori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono colmi di lacrime gli occhi della piccola, la bambina di 10 anni a cui sabato della passata settimana i ladri hanno svaligiato il salvadanaio in cui custodiva i risparmi per potersi iscrivere all’università da grande e diventare veterinaria, anzi "dottoressa degli animali", comelei. Non sono più però lacrime di dolore, delusione, rabbia per chi, oltre ai soldi messi da parte con tanta diligenza da quando andava in prima elementare, le aveva rubato anche il sogno di poter studiare. Sono lacrime di commozione, gioia, stupore, gratitudine, poiché in molti l’hanno cercata per restituirle il denaro razziato dal salvadanaio (foto) violato a forma di piccola botte regalatole da mamma Mayra, e con esso soprattutto il suo sogno di diventare una dottoressa degli animali. Bartolomeo, un pensionato di 67 anni che abita in provincia di Trapani le ...