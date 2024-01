La lettera integrale di Ilaria Salis dal carcere di Budapest | “Vestiti e biancheria sporca per 5 settimane | un’ora d’aria al giorno | scarafaggi e topi”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’antifascista milanese aveva scritto al suo legale il 2 ottobre scorso per denunciare le condizioni detentive del penitenziario ungherese

Il comunicato integrale con cui Liberty Media spiega il no alla candidatura del team Andretti per il campionato 2025 o 2026 ...Il rilancio del progetto Superlega, grazie al noto pronunciamento della Corte di Giustizia dell'UE del 21 dicembre scorso, continua a trovare ostacoli e numerose parti pronte a proseguire la battaglia ...Una lettera di A22 alla Uefa in cui chiede di cambiare atteggiamento e conformarsi a quanto stabilito dalla Corte Europea ...