La legge sulle politiche spaziali sarà presentata a marzo 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) AGI - Il disegno die il sostegno all'industria del settore, ormai in fase di istruttoria avanzata,portato in Consiglio dei ministri a marzo. È la tabella di marcia tracciata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'informativa sui collegati alladi bilancio, durante il Cdm di mercoledì 31 gennaio Il provvedimento, ha riferito il ministro, prende le mosse dallo studio della rapida evoluzione globale del comparto, caratterizzato dal crescente ruolo di operatori privati impegnati in attività commerciali. L'obiettivo, ha sottolineato è “creare un insieme di norme sistematico ed esaustivo”, nella cornice degli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, che regolamenti “le attività ...