La Juventus si prepara per l’Inter | Allegri cambia in avanti? ? Sky

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lanel pomeriggio scenderà in campo alla Continassa perre la partita contro. Massimilianopuòre l'attacco. ULTIME ? Domenica sera ci sarà Inter-, scontro diretto per lo Scudetto. Se Simone Inzaghi ha ormai la formazione quasi fatta, per Massimilianomanca veramente poco. Rientrano tre giocatori: Rabiot, Danilo e Federico Chiesa. Proprio l'esterno della Nazionale si gioca il posto con Kenan Yildiz. E se fino a ieri, il giovane turco era favorito, come riferisce Giovanni Guardalà, in collegamento dalla Continassa per Sky Sport 24, oggi è Chiesa a vedere crescere le proprie quotazioni.