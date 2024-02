La giornata contro il cancro Più tumori | ma più guarigioni | Prevenzione fondamentale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Domenica, promossa da Uicc (Union for International Cancerl) e sostenuta dall’OMS, ricorre lamondialeil, un’occasione importante per sensibilizzare istituzioni e cittadini su quanto è possibile fare per combattere i. Gli ultimi numeri a disposizione sull’incidenza delin Italia riferiscono un aumento dei casi di 18mila unità nel 2023 rispetto al 2020. Ma va sottolineato che i numeri relativi allae alle cure sono incoraggianti: grazie ai notevoli progressi compiuti dalla ricerca, un numero sempre maggiore di pazienti può guarire e, dopo la malattia, godere di un’ottima qualità della vita. In prima linea c’è l’Asst Valle Olona. "Per la lottail ...