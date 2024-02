La gestione fallimentare di Atac e la necessaria liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I servizi forniti ada– la peggiore società pubblica locale della storia della Repubblica – vanno affidati tramite gara, lo chiediamo da anni come +Europa, lo dice la legge e oggi lo afferma l’Antitrust, ricorrendo al Tribunale amministrativo regionale contro le illegittime deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea Capitolina che hanno violato le norme sulla concorrenza. Il servizio dilocale (non periferico) sul territorio diCapitale andrà liberalizzato (metropolitane, autobus, tram, filobus, servizi a chiamata) e non di nuovo affidato in house anche per le annualità dal 2024 al 2027. Un svolta storica, un segnale clamoroso a tutti i partiti di destra e di sinistra che negli anni hanno affidato il servizio senza gara adgettando risorse dei ...