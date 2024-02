La Folgore parte forte | ma si spegne subito In Serie D è pareggio casalingo col Brusaporto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) LaCaratese, fa gol, attacca ancora nel primo tempo senza però indirizzare la partita. Rinunciataria nel secondo, ildecimato da squalifiche e infortuni e con la difesa tutta diffidata la punisce con il colpo di testa di Messina per un 1-1 finale sostanzialmente giusto. Che non permette agli azzurri di racimolare la seconda vittoria consecutiva dell’anno. Serve di più per dare continuità specie se di fronte ci sono squadre organizzate come quella allenata da Brognoli (anche lui squalificato) che dopo il turno infrasettimanale di oggi perde sensibilmente contatto dalla zona playoff, mentre i brianzoli mantengono tre punticini di margine su quella playout alla vigilia di una trasferta delicatissima sul campo della Calepina. Cronaca. All’11 i padroni di casa non perdonano al ...