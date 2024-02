La favola Briantea84 Il club paralimpico di Cantù vince la nona Coppa Italia | Trionfo che va oltre lo sport»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra successiivi e un anniversario storico, per laquesti sono giorni da ricordare. La societàiva paralimpica canturina, fondata nel 1984 da Alfredo Marson, è nota soprattutto in Brianza per il suo costante impegno di promozione delloper le persone affette da disabilità.170 atleti tesserati e cinque areeive di riferimento ma il vero fiore all’occhiello è il basket in carrozzina misto uomini e donne, disciplina nella quale Briantea spicca ine anche in Europa. Dal 2022 la società è guidata dal Presidente Gianantonio Tomaselli che ora si racconta, tra la recente vittoria della, l’organizzazione casalinga di uno dei gironi di ...