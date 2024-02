La dolce sorpresa dei principini per il ritorno a casa di mamma Kate

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Middleton è tornata aormai da qualche giorno, dopo le 13 notti trascorse in ospedale a Londra per un'operazione all'addome. Grande la gioia per il suo rientro all'Adelaide Cottage, per tutta la famiglia, ma soprattutto per i suoi figli, iGeorge, Charlotte e Louis che per...