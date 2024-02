La dolce sorpresa dei figli al ritorno a casa | cosa ha trovato Kate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La convalescenza della principessaMiddleton per l'operazione all'addome è stata allietata dai suoi tre. Come racconta una fonte a Us Weekly, "l'intervento diè andato bene e si sta ancora riprendendo. Ha visto tutti i bambin dopo l'intervento. George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni, sono stati molto presenti da quando è tornata adall'ospedale all'inizio della settimana. Tutti loro le hanno preparato dei biglietti di auguri di pronta guarigione insieme ad alcuni dei suoi snack preferiti”. Nei giorni successivi all'intervento la principessa del Galles è "tornata a lavorare dal suo letto", racconta la fonte, aggiungendo chesta "pianificando gli impegni e parlando con il suo team. dei suoi prossimi passi. È ancora in fase di guarigione, avrà bisogno di ...