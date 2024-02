La Dispensa Sociale vince la lotta allo spreco e salva oltre 135 tonnellate di alimenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bergamo. Per ogni euro impiegato nellaalimentare ben 5,39 ne ricadono su tutta la comunità. Il report d’impatto 2023 della, progetto di Namastè cooperativain collaborazione con l’associazione Ridò, svela il potere che può avere una sola monetina in grado di produrre altro valore – cinque volte superiore – grazie all’impegno degli operatori e dei volontari e a una strategia condivisa da terzo settore e istituzioni. Ben 4968 sono state le ore di volontariato totalizzate dalle 47 persone che ogni settimana, dal lunedì al sabato per 297 giorni all’anno, si dedicano alla causa. Il risultato? 135.185 chili di, come frutta e verdura fresca, o prodotti prossimi alla scadenza o con il packaging rovinato, ...