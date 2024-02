La difficile vita delle Wags in Arabia Saudita | costrette a coprirsi di più anche solo per mangiare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I nuovi ricchi dell’avrebbero impostoregole comportamentali troppo rigide secondo la denuncia anonima di alcune moglie di qualche calciatore che quest’estate ha deciso di trasferirsi Si è rivelata più complicato del previsto l’adattamento ad una nuova cultura più che ad un nuovo campionato come quello della Saudi Pro League, per alcuni dei calciatori che quest’estate sono stati attratti dai tantissimi petroldollari che le varie squadre mettevano sul tavolo. Qualcosa comincia a scricchiolare e qualcuno ha già deciso di tornare indietro già a gennaio, mentre altri pensano di fare marcia indietro nel prossimo mercato estivo. Georgina Rodriguezs compagna di CR7 – Cityrumors – A peggiorare la situazione per qualche campione che ha accettato le lusinghe arabe, sono le recenti confessioni di alcune ...