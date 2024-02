La differenza con Meloni e Salvini | Massimo Cacciari stronca Schlein e Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra il centrosinistra e il centrodestra "c'è una configurazione politica diversa". Parola diche, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, non si risparmia su Ellye Giuseppe. "Il centrodestra - spiega a David Parenzo nella puntata di giovedì 1 febbraio - funziona anche nelle politiche agricole". Questo perché "Fratelli d'Italia è sempre stata perfettamente d'accordo connell'affrontare il problema, senza affrontarne la complessità. Nel centrosinistra questo gioco è impossibile, così come è impossibile una vera e propria coalizione tra M5S e Pd". Il motivo per il fu sindaco di Venezia sta nel fatto che "l'elettorato di centrosinistra non lo accetterebbe mai". E ancora: "Nel centrosinistra l'alleanza è possibile solo se è davvero fondata. E siccome né ...