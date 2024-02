La deterrenza che serve agli Usa in Medio Oriente L’analisi di Vicenzino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gli Stati Uniti sono impegnati da diversi anni in un conflitto regionale a bassa intensità in, che si è seriamente intensificato dopo l’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023. Inoltre, le iniziative diplomatiche del presidente Joe Biden nei confronti dell’Iran, punto cardine della sua politica estera, non hanno ottenuto alcun risultato concreto a lungo termine. La guerra ombra tra gli Stati Uniti e i loro partner e l’asse di resistenza iraniano è stata segnata da un pericoloso gioco di manovre e scontri militari che si sta ora degenerando in un circolo vizioso verso il basso. La situazione inè così volatile che una guerra regionale su larga scala potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Le ripercussioni globali sarebbero enormi, e nessuno sfuggirebbe all’impatto. L’uccisione di tre ...