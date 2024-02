La Corte dell’Aia respinge le accuse ucraine alla Russia su finanziamenti al terrorismo e discriminazioni etniche in Crimea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono state respinte dinternazionale di giustizia (Cig)la maggior parte dellepresentate dall’Ucraina contro larelative al finanziamento ai “terroristi” filorussi nell’Ucraina orientale e alle possibilidella minoranza tartara e ucraina e della popolazione multietnica in, regione che è stata annessa nel 2014. Per quest’ultimo caso laha ritenuto che lanon abbia adottato misure sufficienti per consentire l’istruzione in lingua ucraina. Il caso risale al 2017 quando l’Ucraina accusò ladavantidi essere uno “Stato terrorista” e nei prossimi giorni la stessasi pronuncerà in un ...