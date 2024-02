La Cina non ha solo obiettivi politici e militari negli Usa L’alert dell’Fbi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un colpo al cerchio e uno alla botte. O, meglio, bastone e carota. Prima fonti anonime americane hanno spiegato all’emittente Cnn che il preside cinese Xi Jinping avrebbe rassicurato l’omologo Joe Biden, durante il loro incontro in California a novembre, che lanon interferirà con le elezioni presidenziali che avranno luogo a novembre di quest’annoStati Uniti. Poi l’Fbi ha annunciato di aver smantellato una rete di hacker cinesiStati Uniti e il direttore dell’agenzia, Christopher Wray, è stato molto prudente sulle garanzie assicurate da Pechino. Le due superpotenze si parlano, come dimostra la prima riunione sui narcotici tenutasi in questi giorni, uno dei risultati tangibili dell’incontro tra i due leader e di quelli dei vari ministri. Lo dimostra anche il fatto che “presto” potrebbe essere organizzato un colloquio ...

Creare un movimento internazionale per diffondere la cultura del recupero in cucina a partire da materie prime, prodotti e produzioni artigianali. È ... (linkiesta)

La decisione di Riyad potrebbe secondo molti esperti di geopolitica e geostrategia alterare e non poco il cosiddetto ordine mondiale (Cina e Russia hanno come alleati i nemici dell'Occidente), già di ...In Cina, la società ha aperto lo hub intermodale e logistico di ...piena trasparenza riguardo allo stato di consegna dei loro prodotti. Questi investimenti non hanno però impedito al gruppo svizzero ...