La Chimera Nuoto in luce al Meeting d’Inverno di Firenze

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arezzo, 1 febbraio 2024 – Laproiettata verso i Campionati Invernali Giovanili Regionali. La manifestazione, in programma tra venerdì 15 marzo e domenica 24 marzo a Livorno, rappresenta il più importante appuntamento della prima parte di stagione della società aretina che vedrà scendere in vasca decine di nuotatori di varie età che negli ultimi mesi sono riusciti a centrare la qualificazione nelle diverse specialità. Il percorso di preparazione ai campionati toscani è scandito da una serie di tappe di avvicinamento e, l’ultima di queste, è andata in scena acon il secondodove i ventiquattro atleti dellahanno festeggiato otto ori, dieci argenti e sette bronzi. Particolarmente entusiasmante è stata la prova di ...

Arezzo, 1 febbraio 2024 – La Chimera Nuoto proiettata verso i Campionati Invernali Giovanili Regionali. La manifestazione, in programma tra venerdì 15 marzo e domenica 24 marzo a Livorno, rappresenta ...Arezzo, 25 gennaio 2024 – Prima gara del 2024 per gli Esordienti della Chimera Nuoto. I più giovani agonisti della società aretina nati tra il 2011 e il 2015 sono scesi in vasca a Colle di Val d’Elsa ...Una mattinata per i più piccoli al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 28 gennaio è in programma una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day che, promosso dalla Chimera Nuoto, rinnoverà il ...