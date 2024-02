La Catalogna dichiara emergenza siccità per Barcellona

Il governo della Catalogna ha dichiarato lo stato di emergenza per siccità in 200 municipi riforniti dai bacini del sistema Ter-Llobregat, nell'area metropolitana di Barcellona e a Girona, che comport ...Torna in ginocchio dall’Europa, voleva i blocchi navali e abbiamo il record di sbarchi, si dichiara patriottica e svende all’estero. Lei è un Re Mida al contrario. Tutto quello che tocca lo distrugge, ...Le riserve idriche dei fiumi della Catalogna, ai livelli minimi, rivelano contaminazioni, veicoli gettati nelle acque e accumulo di alghe. I bacini, usati per ...