La carica dei nuovi orange | Il campionato inizia ora

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Cinque sconfitte di fila, l’ultima in casa del Carpi dopo essere stata addirittura in vantaggio, non aiutano di certo il morale della Pistoiese, che essendo una squadra nuova e con tanti giovani avrebbero invece bisogno di una iniezione di fiducia, una botta di autostima che in certi momenti (come questo) sarebbe fondamentale. Che l’inizio potesse essere in salita lo si sapeva, era sufficiente guardare il calendario e soprattutto sapere che una squadra del tutto rivoluzionata con giocatori che non si conoscevano avrebbe impiegato del tempo prima di diventare un gruppo, ma tutti speravano che non fosse così difficile. "Siamo consapevoli del momento e delle difficoltà – afferma Tommaso Del Rosso, uno dei voltiarancioni – però sia contro il San Marino che contro il Carpi si è vista una buona coesione di squadra e da domenicail nostro ...