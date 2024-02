La Bedeschi di Lallio verso la chiusura dell’officina | sciopero di 8 ore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di 8 ore alladi, azienda specializzata nella produzione di soluzioni per la movimentazione di materiali. Nell’incontro che i vertici dell’azienda hanno tenuto lunedì 31 gennaio con la Rsu, sono state illustrate le difficoltà che il gruppo sta attraversando e la soluzione prospettata è quella di chiudere il ramo della produzione del sito di. Si parla in particolare di far cessare l’attività, provvedimento che interesserebbe una ventina di dipendenti i quali rischiano di rimanere senza un impiego. Una volta concluso l’incontro con la parte datoriale, è stata indetta subito un’assemblea con i lavoratori, che sono stati informati rispetto alle decisioni comunicate dall’azienda. “Le difficoltà della, ...