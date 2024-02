La battuta di Mattarella a Sinner | “Per fortuna ho iniziato a guardare la finale degli Australian Open dal quarto set…”

"La cosa importante è essere felici di ridere anche quando le cose non vanno benissimo. Questa coppa - ha aggiunto Sinner visibilmente emozionato - ci ha dato molte emozioni". "Adesso ci sono le ...TENNIS - Emozionante incontro dell'altoatesino e della squadra di Davis capitanata da Volandri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Da quel 2 ...Dopo la recente vincita agli Australian Open, il giovane tennista è entrato nella Storia del tennis. Uno sportivo che piace per come gioca in campo, ma ...