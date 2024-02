La battaglia dell’Ue per gli animali Il futuro è la carne sintetica? Montespertoli firma contro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La"coltivata", in laboratorio, è ormai nel menù del dibattito a livello europeo. In Italia, il divieto sarebbe legge. Ma c’è da fare i conti con l’Unione Europea il cui diritto è a questo punto preponderante. Ebbene: se da una parte, lo scorso anno, la Commissione europea ha deciso di registrare ed approvare un’iniziativa dei cittadini europei chiamata “End the slaughter age“ cioè “Porre fine all’era della macellazione“ – consistente in una raccolta di firme ufficiale quindi atto ufficiale – dall’altra la stessa Ue adesso va avanti a precisazioni: la stessa Commissione in questi giorni ha chiarito di "non aver ancora ricevuto alcuna richiesta di approvazione per la commercializzazione dellacoltivata nel mercato Ue". "Il ruolo della Commissione – si riprende – è comunque quello di assicurare che il nostro cibo, compreso il ‘novel food’ ...