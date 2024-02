La banda che assalta l' ufficio postale con una ruspa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Assalto all'con una. Siamo a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni malviventi hanno usato il mezzo edile per sradicare il bancomat. Lo stesso commando avrebbe anche incendiato tre automobili lungo la statale 272, che collega San...

Gli autori di tre rapine in banca compiute in Umbria sono stati tratti in arresto dopo un’indagine della Squadra Mobile di Perugia . Sono tutti ... (teleclubitalia)

A leggere alcune cronache dei giornali italiani, Ilaria Salis , a processo in Ungheria insieme ai suoi presunti complici, sarebbe una via di mezzo ... (secoloditalia)

Insieme ai nostri 788 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...l'ONU lancia l'ennesimo allarme sulla situazione disastrosa in cui versano gli abitanti di Haiti, sotto il controllo - ormai - di bande armate che dettano legge: solo nel 2023 sono stati quasi 5.000 g ...Assalto a un ufficio postale nella notte a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Si tratta del secondo episodio, nella provincia di Foggia, in poche ore.