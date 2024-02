KTM aggiorna la sua gamma supersport con nuove colorazioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Per il 2024, KTM presenta i nuovi colori e legrafiche della suaiva RC, ispirati ai suoi prototipi da corsa e alle più recenti livree Factory Racing. Letonalità di colore sono ispirate alle KTM RC 8C, KTM 1390 SUPERDUKE R e ai team ufficiali dei GP. Il top di

- ore 8: la pausa invernale della MotoGP è finita, da giovedì a sabato a Sepang, in Malesia, è in corso lo shakedown (il primo test con tutte le Case e tutti i piloti è invece in programma, sempre a ...Sono ispirati ai suoi prototipi da corsa e alle più recenti livree Factory Racing i nuovi colori e le nuove grafiche della gamma RC ...Ciclistica rivista: nuove sospensioni, anche semi-attive, nuovi freni e nuova elettronica La nuova KTM 1390 SUPER DUKE si fregia di sospensioni aggiornate: troviamo così la forcella WP APEX a ...