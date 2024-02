Klopp-Napoli | l’annuncio dell’esperto lascia a bocca aperta | rivelazione super

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del prossimo allenatore del: spunta unache può diventare realtà. La dirigenza partenopea è stata protagonista assoluta nell’ultimo mese: il mercato di gennaio è stato condotto nella maniera migliore possibile, nel pieno rispetto dei progetti societari. Ad aumentare la qualità della rosa azzurra sono stati Pasquale Mazzocchi per il ruolo da esterno o di centrocampo o di difesa, Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge in attacco e Leander Dendoncker per il centrocampo. Il cambio modulo di Mazzarri è stato decisivo e il direttore sportivo, Mauro Meluso, ha ritenuto opportuno seguire l’idea dell’attuale allenatore con una strategia proiettata al futuro per giovarne con il prossimo tecnico. La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di centrare la qualificazione alla prossima e “nuova” Champions League ...