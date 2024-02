King Arthur | una sorta di Magnifici sette dell' evo di mezzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Canale 20 ore 21.05. Con Clive Owen , Keira Knightley e Stellan Skarsgard. Regia di Antoine Fuqua. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore e 6 minuti LA TRAMA La leggenda di re Artù rielaborata secondo fonti forse più attendibili. Secondo le quali non si sarebbe svolta a metà del Medioevo, ma cinque secoli prima. Siamo nel '400 dopo Cristo. L'impero romano è ancora in piedi, ma ha i decenni contati. Il console Castus riceve l'incarico di sgomberare la Britannia, ormai in preda alle razzie dei Sassoni. Ma Castus disobbedisce e alla testa di un manipolo di prodi e coi consigli del mago Merlino batte i sassoni e allestisce un suo regno nella terra che sarà inglese. Diventerà re Artù e i prodi saranno il primo manipoloa Tavola Rotonda PERCHÈ VEDERLO Perché Antoine Fuqua specialista in film d'azione ha rielaborato la leggenda ...